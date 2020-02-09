Партия «Справедливый мир» начинает президентскую кампанию

Белорусская партия левых «Справедливый мир» объявила о начале первого этапа избирательной кампании по выборам президента (официально еще не объявлены).

Как сказано в постановлении Бюро Центрального комитета партии, региональным структурам партии необходимо приступить к формированию инициативной группы по сбору подписей для выдвижения партийного представителя кандидатом в президенты.

«Вопрос о программе действий партийных организаций в предстоящей электоральной кампании и кандидате от Партии «Справедливый мир» определить на очередном пленуме ЦК», — сказано в постановлении.

Основными целями партии на 2020 год руководство определило: увеличение известности и популярности среди населения; недопущение снижения численности; повышение дееспособность всех звеньев партии.

Ранее лидер «Справедливого мира» Сергей Калякин раскритиковал инициативу ряда оппозиционных партий и организаций о выдвижении единого кандидата в президенты: «Наша партия не будет участвовать в этой затее, потому что не видит смысла».

Он подтвердил, что «Справедливый мир» будет участвовать в президентских выборах, но пока партия не определилась с кандидатом.