Белоруску Настю Рыбку после первой же ночи выгнали с реалити-шоу «Последний герой»

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Модель Настю Рыбку (она же гражданка Беларуси Анастасия Вашукевич) выгнали с реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд» после первой же ночи.

 

 

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на портал «Вокруг ТВ», охотница за олигархами присоединилась к команде звезд в первом же выпуске после того, как они выиграли испытание и в качестве приза выбрали возможность пополнить племя еще одним участником. Однако как только знаменитости узнали, что к ним присоединится Рыбка, они отказались «общаться с эскортницей». Модели пришлось ночевать отдельно, поскольку мужчины боялись, что о них могут пойти компрометирующие слухи.

Организаторы шоу предложили Рыбке уйти в команду зрителей, но та испугалась, что зрители поступят с ней таким же образом. В итоге модель покинула проект. Судя по снимкам из ее Instagram-аккаунта, после изгнания она уехала отдыхать на Бали.


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Ранее сообщалось, что Рыбка станет участницей реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд». Однако продюсеры не уточняли, в каком выпуске она появится.

Настя Рыбка прославилась после того, как опубликовала у себя в блоге компрометирующую информацию о личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски без его согласия. Он подал на нее в суд, в результате все снимки и видеозаписи были удалены.


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Вашукевич и ее приятеля, автора тренингов по пикапу Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, задержали в Таиланде в феврале 2018 года. Их обвиняли по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы. В январе 2019 года их депортировали в Москву.
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Тэги: Последний герой Персона: Настя Рыбка

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