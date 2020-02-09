Дмитрий Крутой: Беларусь будет покупать нефть у России по мировым котировкам

«Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой журналистам по окончании переговоров в Сочи 7 февраля (видео размещено на сайте ОНТ).

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой. Фото: БелаПАН

«Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш президент и белорусская сторона», — отметил первый вице-премьер.

«Беларуси не нужно никаких специальных, эксклюзивных условий, мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — подчеркнул Крутой.

По его словам, президент РФ Владимир Путин «согласился с этим подходом». «Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями, чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше», — заметил первый вице-премьер.

Он также сообщил, что Путин «назначил ответственного по работе с Беларусью на нефтяном рынке — Дмитрия Козака, нынешнего заместителя руководителя Администрации президента».

Как сообщалось, Козак по итогам встречи в Сочи глав государств заявил журналистам, что переговоры «прошли в весьма позитивном ключе». «Договорились продолжить консультации на уровне правительства, министерств и ведомств по совершенствованию механизмов интеграции. Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе», — сказал он.

Поставки нефти, по его словам, будут идти по рыночным ценам. «Мы будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране», — дополнил российский чиновник.

«Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются. Это все останется. Но мы будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений, чтобы обеспечить Беларусь необходимыми объемами нефти», — подчеркнул Козак.

Минск и Москва не могут договориться о цене на поставляемую в Беларусь российскую нефть. Из-за отсутствия контракта Россия с нового года прекратила поставки нефти. Белорусское правительство ведет комплексную работу по поиску альтернативных поставщиков.

Россия не поставляет нефть в Беларусь без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.

С начала этого года белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке, обеспечивая в первую очередь потребности в топливе на внутреннем рынке.