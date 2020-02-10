Биржа: доллар приблизился к отметке 2,2 рубля

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом доллара и евро.

Вот как три основные иностранные валюты завершили свои сессии:

доллар: +0,0085 пункта — 2,1847 белорусского рубля;

евро: +0,0063 пункта — 2,392 белорусского рубля;

российский рубль: -0,0023 пункта — 3,4246 белорусского рубля за 100 российских.

Экономические власти надеются, что в ближайшие пять-шесть лет доллар в Беларуси будет дорожать в среднем на четыре-пять копеек в год. В принципе, стабильный валютный курс для Беларуси уже не является мечтой — последние три с половиной года, повторимся, на валютном рынке было спокойно.

Вопрос в том, насколько вероятно, что такие же условия на валютном рынке сохранятся в будущем? Надо сказать, что начало 2020 года оказалось достаточно неожиданным. С начала года доллар в Беларуси подорожал примерно на 3% — с 2,11 до 2,18 рубля.