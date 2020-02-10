Биржа: доллар приблизился к отметке 2,2 рубля

/ Экономика
Просмотров: 747

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом доллара и евро.

Вот как три основные иностранные валюты завершили свои сессии:

  • доллар: +0,0085 пункта — 2,1847 белорусского рубля;
  • евро: +0,0063 пункта — 2,392 белорусского рубля;
  • российский рубль: -0,0023 пункта — 3,4246 белорусского рубля за 100 российских.

Экономические власти надеются, что в ближайшие пять-шесть лет доллар в Беларуси будет дорожать в среднем на четыре-пять копеек в год. В принципе, стабильный валютный курс для Беларуси уже не является мечтой — последние три с половиной года, повторимся, на валютном рынке было спокойно. 

Вопрос в том, насколько вероятно, что такие же условия на валютном рынке сохранятся в будущем? Надо сказать, что начало 2020 года оказалось достаточно неожиданным. С начала года доллар в Беларуси подорожал примерно на 3% — с 2,11 до 2,18 рубля.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера