В Витебске рецидивист напал в лифте на пенсионерку

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В отношении ранее судимого 37-летнего витеблянина открыто уголовное производство. Его подозревают в нападении на пенсионерку в лифте.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в УВД Витебщины, инцидент произошел вечером шестого февраля. 72-летняя пенсионерка шла в гости к подруге. Вместе с ней в лифт зашел неизвестный, который, по данным правоохранителей, «когда двери открылись на одном из этажей, выхватил у нее из рук сумку, в которой находились деньги и документы».

Милиция оперативно вышла на след подозреваемого: «Им оказался ранее судимый 37-летний житель областного центра. Выяснилось, что нападавший приметил жертву в магазине, куда та заходила за покупками».

На момент задержания мужчина уже потратил часть денег на спиртное.
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Тэги: ограбление лифт Город: Витебск

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