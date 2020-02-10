В 2019-м Беларусь наторговала на минус 243,4 млн долларов

В 2019 году внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси составил 84 млрд 174,6 млн долларов, что на 0,7% больше, чем за 2018-й.

Как отмечает Национальный банк, экспорт товаров и услуг снизился на 0,7% и составил 41 млрд 965,6 млн долларов, импорт — увеличился на 2,1% до 42 млрд 209 млн долларов.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило 243,4 млн долларов. В 2018-м сальдо было положительным — плюс 931,8 млн долларов.

По данным регулятора, внешнеторговый оборот товаров упал на 0,9% до 68 млрд 705,9 млн долларов. Экспорт товаров — на 3,3% (32 млрд 314,7 млн долларов), а импорт вырос на 1,3% (36 млрд 391,2 млн долларов). Таким образом, отрицательное сальдо торговли товарами составило 4 млрд 76,5 млн долларов (в 2018-м — минус 2 млрд 502,8 млн долларов).

Внешнеторговый оборот услуг за 2019-й увеличился на 8,8% и достиг 15 млрд 468,7 млн долларов. При этом экспорт услуг вырос на 9,3% до 9 млрд 650,9 млн долларов, импорт — на 7,8% до 5 млрд 817,8 млн. Положительное сальдо внешней торговли услугами за прошлый год составило 3 млрд 833,1 млн долларов против 3 млрд 434,6 млн в 2018-м.

О непростой ситуации с экспортом заявил премьер-министр Сергей Румас в октябре прошлого года на заседании президиума Совета министров, в ходе которого были рассмотрены вопросы наращивания и диверсификации экспорта.

«Много вопросов к министрам, губернаторам, серьезно недорабатывает Министерство иностранных дел и руководители загранучреждений», — заявил Румас.

Не удается распределить поровну экспортные поставки между ЕАЭС, ЕС и другими странами. Увеличилась доля ЕАЭС — просела доля Европейского союза. Большое влияние оказала нефть, особенно в части европейского рынка, однако это не единственная причина, отметил премьер.

Глава правительства обратил внимание, что в решении задачи страновой диверсификации экспорта важнейшая роль отводится загранучреждениям. Однако из 57 в 37 загранучреждениях не выполняются доведенные задания по экспорту товаров, в 15 — второй год подряд.

«По большинству из этих загранучреждений нет аргументированных объяснений, как и мер реагирования со стороны МИД», — добавил Румас.

Распоряжением президента от 20 мая 2019 года персональная ответственность «за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса» возложена на премьер-министра.