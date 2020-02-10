Шесть кило афганского героина задержано в Беларуси при попытке вывоза в Евросоюз
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Уголовное дело возбуждено в отношении двух иностранцев, задержанных за перевозку героина.
Мужчинам 50 и 51 год. Они передвигались на двух автомобилях. Вечером 7 февраля автомобили были остановлены в Гродненском районе, в кузове одного из них были обнаружены свертки с порошком белого цвета.
Экспертиза установила, что белый порошок — это афганский героин общим весом более 6 кг.
Как
Один из задержанных — судья международного класса по боксу, приверженец здорового образа жизни.