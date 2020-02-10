Шесть кило афганского героина задержано в Беларуси при попытке вывоза в Евросоюз

Уголовное дело возбуждено в отношении двух иностранцев, задержанных за перевозку героина.

Мужчинам 50 и 51 год. Они передвигались на двух автомобилях. Вечером 7 февраля автомобили были остановлены в Гродненском районе, в кузове одного из них были обнаружены свертки с порошком белого цвета.

Экспертиза установила, что белый порошок — это афганский героин общим весом более 6 кг.

Как сообщает пресс-служба МВД, территорию Беларуси задержанные использовали как транзитную, намереваясь вывезти наркотики в одну из стран Евросоюза.

Один из задержанных — судья международного класса по боксу, приверженец здорового образа жизни.