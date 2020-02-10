В «Минском триатлоне» ожидается участие двух тысяч спортсменов

21 июня состоится очередной «Минский триатлон» — самая крупная спортивная гонка по триатлону в Беларуси, которая проводится по международным стандартам Ironman.

На гонку уже зарегистрировались более 900 спортсменов из 12 стран. Всего ожидается две тысячи участников. Соревнования пройдут как в личном зачете, так в формате эстафеты.

«Главное изменение этого года — это дистанция. Если в прошлом году был предложены маршруты 1/8 и 1/4 от знаменитой Ironman, то в этом году есть еще одна дистанция — 1/2 Ironman и два тематических забега — Minsk Lady run» и детский забег Trikids», — рассказал один из организаторов организатор Minsk Triathlon 2020 Дмитрий Толкачев.

На 1/2 Ironman спортсменам предстоит проплыть 1900 м, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21 км. На 1/4 дистанция вдвое меньше: участники проплывут 950 метров, проедут на велосипеде 45 км и пробегут 10,5 км. На 1/8 Ironman — 475 м плавание + 22,5 км велогонка + 5,25 км бег.

В формате эстафеты три спортсмена в команде преодолевают этапы по очереди на дистанциях 1/2 Ironman и 1/8 Ironman.

Дистанция женского забега Minsk Lady run — 3 км, детского забега (до 13 лет) TriKids — 500 м.

Старт гонки — плавательный этап. Он состоится на Минском море (база Белорусской федерации парусного спорта). Велогонка пройдет по проспекту Победителей, беговой этап окончится на площадке рядом с Дворцом спорта.

Генеральным спонсором соревнования стала компания МТС, которая выставит собственную команду — 12 сотрудников уже приступили к тренировкам.