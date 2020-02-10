Телеведущая «Вестей» не смогла сдержать смех, читая новость о мизерных доплатах льготникам

Ведущая «ГТРК-Камчатка» Александра Новикова рассмеялась, зачитывая новость о росте доплат пенсионерам и льготникам.

В тексте сюжета сказано, что с 1 февраля стоимость набора социальных услуг составит чуть больше полутора тысяч российских рублей (около 24 долларов) ежемесячно. Дальше ведущая зачитала, что из этой суммы почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся — на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно.

В этот момент ведущая засмеялась. «Извините, я старалась… Вы слышали?.. Хорошо, что я не в прямом эфире… А "остальные на международный проезд"… Вы это читали?» — прокомментировала Новикова. Приступ хохота продолжался около минуты, ведущая несколько раз повторяла размеры выплат.