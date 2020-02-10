Лидера Партии БНФ оштрафовали за участие в акции против интеграции с Россией

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Суд Шкловского района оштрафовал Григория Костусева на 810 рублей.

Решение суда политик опубликовал на своей странице в Facebook.

Милиция составила протокол, что вечером 20 декабря Костусев на площади Независимости в Минске участвовал в неразрешенном митинге против интеграции.


Председатель Партии БНФ Григорий Костусев задержан на украинско-белорусской границе

Политик в суде настаивал, что акция носила мирный характер и не нарушала порядок, а право на участие в мирных собраниях гарантируется Конституцией. Он добавил, что не был организатором мероприятия, а потому не знает — была санкция властей или нет.

Кстати, суд начался не сразу. Впервые материалы начали рассматривать еще 28 января, но был лишь протокол, а свидетелей не вызывали. После ходатайства Костусева суд все же допросил двух сотрудников ОМОН, которые утверждали, что видели политика на площади.

Итог суда — штраф в 30 базовых величин. Григорий Костусев намерен обжаловать это решение.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Партия БНФ Беларусь-Россия Персона: Григорий Костусёв Город: Шклов

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