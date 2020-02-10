Северинец считает, что единый кандидат от оппозиции не будет зарегистрирован

Отказ в регистрации единого кандидата и репрессии станут поводом для прекращения избирательной кампании и объявления бойкота выборов, заявил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец на заседании экспертного клуба «Профессионально об актуальном» центра «Европейский диалог» в Минске.

«Я думаю, что власть не будет регистрировать единого кандидата, надо отбросить все иллюзии. Даже Канопацкую с Анисим (Анна Канопацкая и Елена Анисим, единственные представительницы оппозиции в Палате представителей прошлого созыва. — ред.) не зарегистрировали на так называемой парламентской кампании. О чем мы говорим? Лукашенко под давлением России будет допускать единого к так называемым выборам? 99%, что решение будет отрицательным, даже если подписи будут собраны. На мой взгляд, нужны массовые протесты после начала кампании. Мы будем тестировать: если власть срывается с катушек, тогда бойкот, если готова это терпеть, то мы наращиваем силу, переводим все это в более серьезную плоскость, вплоть до забастовки», — заявил Северинец.

«Перевести ситуацию из болота, где мы сейчас, в другую реальность, где возможны перемены, — это, на мой взгляд, наша задача», — считает он.

По мнению политика, главное сломать сценарий фальсификации выборов. «Если нет выборов, все остальное не имеет смысла», — подчеркнул Северинец.