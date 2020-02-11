Фотофакт. Пьяный на «Мазде» протаранил столб на МКАД

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Дорожно-транспортное происшествие на Минской кольцевой автодороге произошло накануне вечером.

Как сообщила представитель Госавтоинспекции Фрунзенского района Яна Романенко, «Мазда» ехала со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Мазурова.

В какой-то момент водитель не справился с управлением и въехал в опору освещения. Медицинское освидетельствование показало у него 2,2 промилле алкоголя.

Ранее сообщалось, что на МКАД «Фольксваген Гольф» сбил переходившего в неположенном месте 37-летнего пешехода.
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Тэги: МКАД ДТП Персона: Яна Романенко Город: Минск

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