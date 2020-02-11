В Жлобине фургон сбил девочку-подростка

14-летняя девочка-подросток получила серьезные травмы в результате наезда фургона.

По информации Госавтоинспекции Гомельщины, ДТП произошло на улице Первомайской. Предварительно, водитель фургона «ГАЗ», проезжая перекресток на красный свет, сбил девочку-пешехода, которая вместе с матерью переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на зеленый свет.

С травмами девочка госпитализирована в травматологию районной больницы.

Ранее сообщалось, что на МКАД «Фольксваген Гольф» сбил переходившего в неположенном месте 37-летнего пешехода, а в Витебске «Фиат» на «зебре» сбил 22-летнюю девушка — она в больнице.