Лидер ОГП Николай Козлов решил участвовать в праймериз

Лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов решил участвовать в выборах единого кандидата от оппозиции.

«Моя стратегическая задача — выиграть праймериз и выборы. Задача поменьше — выиграть праймериз и стать единым кандидатом», — заявил он БелаПАН.

По словам Козлова, подать заявку в штаб праймериз он собирается 12 февраля. В качестве претендента его выдвинула ОГП, подписи политик не собирал.

«В праймериз участвую, чтобы поднять людей, показать, что альтернатива есть, показать свою программу, показать, что байки властей о том, что Лукашенко — единственный, кто что-то может, это неправда. За 25 лет всё, что смог создать Лукашенко, — это нищая коррумпированная страна, где вся система пронизана коррупцией. Все, что он строил, строил под себя, будто Беларусь его подворье. Мириться с этим нельзя», — подчеркнул Козлов.

Он напомнил, что в случае отказа ЦИК зарегистрировать единого кандидата в президенты от демсил и при наличии репрессий в отношении активистов оппозиция будет призывать к активному бойкоту.

«Мы не собираемся молча сидеть и смотреть, как Лукашенко переназначит сам себя. Самое худшее, что может быть, — это пассивно сидеть и игнорировать праймериз и выборы. Я имею в виду простых людей, которые больше всех страдают. Пока они не скажут "хватит", происходящий беспредел будет продолжаться», — считает лидер ОГП.

Николай Козлов — подполковник запаса, служил в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам уголовного розыска, 17 лет проработал в УВД Центрального района Минска. На парламентских выборах 2008 года он уличил членов одной из участковых комиссий в фальсификациях, доложил об этом начальству, но, не дождавшись реакции, рассказал обо всем СМИ и вскоре ушел в запас. В ОГП — с 2012 года.