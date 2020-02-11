Организаторы Дня Воли подали заявку на концерт на одной из молодежных площадок

Представители оппозиции подали заявку в Мингорисполком на празднование Дня Воли, сообщил БелаПАН председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

Организаторы предлагают провести 22 марта митинг-концерт, но точное время и место не сообщают, поскольку это может послужить для властей основанием для отказа.

«Мы подали заявку на место, где еще празднование БНР не проводилось, и оно не из отведенных Мингорисполкомом мест для массовых мероприятий. Когда мы подавали просьбу включить празднование БНР-102 в общегородской план мероприятий, то предлагали три площадки: у Дворца спорта, у оперного театра, площадь Свободы. Нам отказали, но было предложено озвучить, какие еще могут быть альтернативы. Мы предложили популярное место у молодежи, там уже проходили подобные фестивали. Место возле центра города, не Киевский сквер и не Бангалор», — сказал Борисов.

По его словам, готов список музыкальных групп, согласившихся выступить на празднике. 13 февраля пройдет заседание оргкомитета, после чего организаторы будут готовы назвать часть подробностей программы. Сейчас идет сбор средств на краудфандинговой площадке Mola-Mola.

«Надеемся, что власти ответят положительно, тем более что для нас это мероприятие праздничное, продолжаем традицию 2018—2019 годов со сменой формата. Так мы выходим за пределы традиционной национально ориентированной части общества, чтобы продвигать идеалы БНР», — сказал Борисов.