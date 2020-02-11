Лукашенко поручил создать телеканал по типу Euronews

Новый новостной телеканал заработает не позднее начала 2021 года.

Фото: president.gov.by

«Мы должны создать мобильный канал по типу Euronews и других, которые очень кратко и доступно (тем не менее, и аналитика у них есть) выдают информацию. Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию», — сказал Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

Президент признался, что часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой. «Поэтому надо сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом. Я это все знаю и понимаю, сам инициировал это», — добавил он.

Планируется, что новый канал создадут на базе Белтелерадиокомпании. Предполагаемое время его вещания — с 07:00 до 24:00. По словам министра информации Александра Карлюкевича, новый телеканал заработает уже в конце 2020-го либо выйдет в эфир в начале следующего года.