Мясникович зазывает Всемирный банк в ЕАЭС

Глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович и президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер в ходе встречи в Москве 11 февраля обсудили перспективные направления сотрудничества.

В частности, сообщает пресс-служба ЕЭК, стороны вопросы сопряжения Евразийского экономического совета и китайской инициативы «Один пояс, один путь», а также перспективы внедрения единой системы прослеживаемости товаров на территории ЕАЭС.

Мясникович отметил, что Всемирный банк работает на двусторонней основе со всеми государствами ЕАЭС, при этом более активное взаимодействие с союзом в целом могло бы дать значительно больший экономический эффект.

Председатель Коллегии ЕЭК предложил переформатировать работу таким образом, чтобы перейти к реализации инфраструктурных проектов в масштабах всего Евразийского экономического союза.

«Эти проекты должны быть очень привлекательными, мотивировать страны на участие», – отметил Мясникович.

Стороны договорились о новых подходах к сотрудничеству и о реализации в перспективе совместных проектов в интересах развития экономик стран ЕАЭС, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.