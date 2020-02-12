В Брянске закрывают магазины белорусских товаров

/ Экономика
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Жители Брянска обратили внимание на то, что в городе начали закрываться магазины белорусских товаров.

Это касается не только продовольственных лавок, но и торговых точек с продукцией легпрома, пишет bragazeta.ru.

Как рассказала изданию жительница областного центра Татьяна Белова, она часто заходила сюда за покупками: можно было купить от пижамы себе и внукам до льняной скатерти.

«Теперь помещение магазина заняли продавцы цветов. Однако цветов полно везде, а вот белорусские товары исчезают, жалуются горожане», — отмечает газета.
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Тэги: Беларусь-Россия торговля Город: Брянск

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