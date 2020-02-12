США надеются в будущем поставлять газ в Беларусь через Клайпеду

Соединенные Штаты надеются в будущем поставлять газ в Беларусь через Клайпедский терминал сжиженного природного газа.

Как заявил новый посол США в Литве Роберт Гилкрист в интервью балтийскому информагентству BNS , «я был бы рад видеть, что через Клайпеду переваливается поставляемый из США сжиженный природный газ, который попадал бы на рынок Литвы, а, возможно, и в Беларусь», — сказал дипломат.

По словам Гилкриста, он уже обсуждал этот вопрос в Вашингтоне с представителями Госдепартамента США и намерен обсудить его на встречах с представителями литовского правительства.

На вопрос, ведутся ли сейчас конкретные переговоры о поставках газа в Беларусь, посол США ответил, что это «довольно новая идея, но есть надежда на результат».

«На мой взгляд, надежда действительно есть, — заявил американский посол в Литве. — Секретарь (госсекретарь США Майкл Помпео. — БелаПАН.) был там полторы недели назад. Поэтому я думаю, что все это внове, но я уже знаю, что США этим интересуются и что об этом пойдет речь на встречах в правительстве, которые состоятся у меня в ближайшие дни».

Ранее министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас отмечал, что Беларусь могла бы покупать газ через Клайпедский терминал, а потом воспользоваться своповой схемой.

Государственный секретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции 1 февраля в Минске по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что американские «производители энергоресурсов готовы обеспечить» Беларусь «необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам».

31 декабря минувшего года «Газпром» и правительство Беларуси подписали протокол о ценах на газ на январь—февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года.

Согласно документам контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. В январе-феврале Беларусь получает газ по цене 2019 года, которая составляет 127 долларов США за 1 тыс. куб. м.

В результате переговоров с участием Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 февраля в Сочи была достигнута договоренность о сохранении этой цены для Беларуси на протяжении 2020 года.

Минск и Москва также не могут договориться по цене на поставляемую в Беларусь российскую нефть. Из-за отсутствия контракта Россия с нового года прекратила поставки нефти. Белорусское правительство ведет комплексную работу по поиску альтернативных поставщиков нефти.

Россия не поставляет нефть в Беларусь без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.

С начала этого года белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке, обеспечивая в первую очередь потребности в топливе на внутреннем рынке.