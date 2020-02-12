«Грязная нефть» практически не повлияла на работу предприятий концерна «Белнефтехим»

Концерну «Белнефтехим» удалось минимизировать негативные последствия поставок грязной нефти на белорусские НПЗ.

Фото с сайта vedomosti.ru носит иллюстративный характер

В ходе подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности концерна в 2019 году было отмечено, что несмотря на ряд процессов, «имевших экстренный характер и оказавших негативное влияние на объемы поставок нефти и условия ее переработки», концерн и предприятия смогли «минимизировать системные последствия и практически выйти на плановые показатели» (в первую очередь речь идет о поставках «грязной нефти»).

Главными задачами на этот год определены:

выполнение установленных ключевых показателей;

диверсификация поставок нефти на белорусские НПЗ;

удовлетворение в полном объеме потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах и продукции нефтехимии;

повышение операционной эффективности во всех организациях, рост производительности труда.

Ранее сообщалось, что посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Россия ждет от Беларуси документы, подтверждающие понесенный белорусской стороной ущерб от поставки некачественной нефти.