Минобразования представило проект этических норм педагогов

/ Общество
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Примерные правила педагогических работников представлены на общественное обсуждение на сайте Министерства образования.

Проект содержит общие положения о том, где и как с ними могут ознакомиться преподаватели, обучающиеся и их законные представители. Также в правилах отражены этические нормы во взаимоотношениях между педагогами, с учащимися и их родителями.


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В частности, педагогам рекомендуется избегать конфликтов и ситуаций, способных нанести вред репутации, придерживаться делового стиля одежды, проявлять уважение к национальным и семейным традициям учеников, учитывать их культурные, конфессиональные и иные особенности, проявлять доброжелательность и внимательность к обучающимся и не допускать любые виды насилия.

Также в правила внесены пункты о необходимости помнить о моральной ответственности за размещенные в информационном пространстве комментарии.
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Тэги: Минобразования педагог Город: Гомель

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