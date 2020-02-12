Минчанка вынесла из строймагазина инструменты в дамской сумочке и продала их на рынке

В конце декабря в Заводское РУВД обратились работники строительного магазина на Партизанском проспекте, которые сообщили, что неизвестная женщина похитила имущество на общую стоимость около 500 рублей.

Правоохранители установили, что к хищению оказалась причастна ранее судимая 28-летняя жительница столицы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Подозреваемая сняла с перфоратора и шлифовальной машины защитные наклейки, вынесла инструменты из торгового зала и продала их на рынке.

Установлено, что после совершения хищения в декабре прошло года, в данный магазин девушка наведывалась еще несколько раз. За два посещения минчанки магазин лишился еще одного перфоратора, шлифовальной машинки и шуруповерта. Общая сумма ущерба в общей сложности составила около 1300 рублей.

Часть повторно похищенного имущества девушка также продала на рынке, оставшиеся инструменты у нее изъяли.