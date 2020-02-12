Минчанка вынесла из строймагазина инструменты в дамской сумочке и продала их на рынке

/ Происшествия
Просмотров: 73

В конце декабря в Заводское РУВД обратились работники строительного магазина на Партизанском проспекте, которые сообщили, что неизвестная женщина похитила имущество на общую стоимость около 500 рублей.

Правоохранители установили, что к хищению оказалась причастна ранее судимая 28-летняя жительница столицы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Подозреваемая сняла с перфоратора и шлифовальной машины защитные наклейки, вынесла инструменты из торгового зала и продала их на рынке.

Установлено, что после совершения хищения в декабре прошло года, в данный магазин девушка наведывалась еще несколько раз. За два посещения минчанки магазин лишился еще одного перфоратора, шлифовальной машинки и шуруповерта. Общая сумма ущерба в общей сложности составила около 1300 рублей.

Часть повторно похищенного имущества девушка также продала на рынке, оставшиеся инструменты у нее изъяли.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: кража строймагазин Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

На свободу! Дело о краже трусов пересмотрели

На свободу! Дело о краже трусов пересмотрели

Дело о краже трусов. Посадили того, у кого украли

Дело о краже трусов. Посадили того, у кого украли

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками