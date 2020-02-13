Видеофакт. Одесские полицейские обокрали офис во время обыска

/ Мир
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Правоохранители присвоили вещи сотрудников одного из предприятий, в помещении которого проводили обыск.

По информации регионального управления Нацполиции, двое мужчин и женщина во время обыска в помещении раскладывали по карманам чужие вещи и комментировали свои действия нецензурными словами.

Например, женщина взяла моток скотча. Слышно, что при этом она говорит: «Так, что мне еще нужно... Колонка у меня есть, чайничек есть...».

Соответствующее видео не осталась без внимания руководства одесской полиции. В настоящее время все участники происшествия установлены. На период проведения проверки их отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В комментариях к видео в социальных сетях пишут, что эти трое — следователи, которые проводили обыск в коммерческой структуре, работающей с обществом слепых.
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Тэги: следователи Нацполиция кража Город: Одесса

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