БАТЭ и «Шахтер» саботируют процесс подготовки сборной к матчу с Грузией?

Подготовка национальной сборной Беларуси по футболу к поединку плей-офф Лиги наций (белорусы 26 марта в Тбилиси сразятся с грузинами) может пойти насмарку.

Фото ФК «Шахтер»

Как пишет by.tribuna.com , БАТЭ и «Шахтер» не хотят отпускать своих футболистов на ближайшие товарищеские матчи — 23 и 26 февраля команда Михаила Мархеля сыграет с Узбекистаном и Болгарией.

Сайт отмечает, что клубы недовольны тем, что даты спаррингов национальной команды не были с ними согласованы, что мешает планомерной подготовке «желто-синих» и «желто-черных» к сезону.

В настоящее время БФФ, отмечает издание, пытается сгладить ситуацию.