БАТЭ и «Шахтер» саботируют процесс подготовки сборной к матчу с Грузией?
Подготовка национальной сборной Беларуси по футболу к поединку плей-офф Лиги наций (белорусы 26 марта в Тбилиси сразятся с грузинами) может пойти насмарку.
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Сайт отмечает, что клубы недовольны тем, что даты спаррингов национальной команды не были с ними согласованы, что мешает планомерной подготовке «желто-синих» и «желто-черных» к сезону.
В настоящее время БФФ, отмечает издание, пытается сгладить ситуацию.
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