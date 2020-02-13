Лукашенко наградит чиновников медалью в честь Победы

Александр Лукашенко учредил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Как сообщили в пресс-службе президента, на лицевой стороне медали будет размещена композиция с изображением воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом в поднятой руке и женщины с букетом цветов, на оборотной — название медали и изображение венка из листьев лавра и дуба, обвитого лентой.

Отмечается, что награда будет изготовлена из латуни.

В документе написано, что медаль будет присуждаться ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто.

Кроме этого, на нее будут претендовать военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Беларуси, работникам государственных органов и другие лица, внесшие значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Оплатят выпуск из статей госбюджета, выделенных на содержание армии.