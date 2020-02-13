Минюст плотно работает со структурами ЕС

Минюст реализует совместные с Евросоюзом пилотные проекты создания многофункциональных центров по осуществлению административных процедур, сообщил министр юстиции Олег Слижевский на пресс-конференции в Минске 13 февраля.

«В качестве точек для реализации этих пилотных проектов выбрали Щучин, Могилев и Минск, чтобы было охвачено три разных уровня — районный центр, областной и столица. Попробуем показать, как можно все организовать в рамках оказания услуг в одном месте», — сказал Слижевский.

По его словам, рассматривается возможность максимального отказа от бумажного документооборота в пользу электронного.

Чиновник также сообщил, что в 2019 году нотариальную деятельность осуществляло 835 нотариусов в составе 212 нотариальных контор и 45 бюро, совершено 1,35 млн нотариальных действий.

По словам Слижевского, подготовлен проект указа президента о наделении нотариусов полномочиями на проставление апостиля на официальных документах.