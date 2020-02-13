Трактор задавил женщину в Мостовском районе

37-летняя женщина погибла в результате наезда в деревне Глядовичи (Мостовский район).

Как сообщили в Следственном комитете, 40-летний тракторист при перевозке тюков соломы сбил сельчанку.

В отношении мужчины открыто уголовное производство ч. 2 ст. 317 УК, санкции которой предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, на этой неделе на территории Минской области проводится специальное мероприятие, направленное на обеспечение безопасности пешеходов.