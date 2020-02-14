Россельхознадзор нанес удар по белорусской молочке

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Почти 630 кг белорусского молока и молочных продуктов изъял Россельхознадзор на международной выставке «Продэкспо-2020», которая проходит в Москве 10-14 февраля.

Фото pixabay.com

Как отметили в службе, молоко и готовая молочная продукция общим весом 628 кг «поступила на выставку без прохождения ветеринарного контроля на границе».

Составлены акты о нарушении Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Продукция снята с экспонирования и запрещена к дегустации и реализации.

В отношении продукции без ветеринарных сопроводительных документов принято решение об ее изолированном хранении и дальнейшему уничтожению под контролем государственной ветеринарной службы Московской области, отмечается в релизе.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Россельхознадзор белорусская молочка Город: Москва

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