Неустойчивые воздушные массы накрыли Беларусь

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В пятницу, 14 февраля, погоду на территории страны будут определять в основном неустойчивые воздушные массы, в юго-западных регионах скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Польши.

По прогнозам Белгидромета, будет преобладать облачная погода. По юго-западной половине ожидаются снег и мокрый снег; в отдельных районах налипание мокрого снега.

Ветер южной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха в регионах будет:

  • Брест +2..+4°C;
  • Витебск +1..+3°C;
  • Гомель +3..+5°C;
  • Гродно +2..+4°C;
  • Могилев +2..+4°C;
  • Минск +1..+3°C.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: погода

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