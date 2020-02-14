Неустойчивые воздушные массы накрыли Беларусь
В пятницу, 14 февраля, погоду на территории страны будут определять в основном неустойчивые воздушные массы, в юго-западных регионах скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Польши.
По прогнозам Белгидромета, будет преобладать облачная погода. По юго-западной половине ожидаются снег и мокрый снег; в отдельных районах налипание мокрого снега.
Ветер южной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха в регионах будет:
- Брест +2..+4°C;
- Витебск +1..+3°C;
- Гомель +3..+5°C;
- Гродно +2..+4°C;
- Могилев +2..+4°C;
- Минск +1..+3°C.
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.