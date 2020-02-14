Неустойчивые воздушные массы накрыли Беларусь

В пятницу, 14 февраля, погоду на территории страны будут определять в основном неустойчивые воздушные массы, в юго-западных регионах скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Польши.

По прогнозам Белгидромета, будет преобладать облачная погода. По юго-западной половине ожидаются снег и мокрый снег; в отдельных районах налипание мокрого снега.

Ветер южной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха в регионах будет:

Брест +2..+4°C;

Витебск +1..+3°C;

Гомель +3..+5°C;

Гродно +2..+4°C;

Могилев +2..+4°C;

Минск +1..+3°C.

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.