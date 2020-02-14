Лукашенко рассказал, зачем построили Светлогорский ЦКК

Александр Лукашенко 14 февраля в ходе рабочего визита в Гомельскую область посещает Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и построенный на его базе завод сульфатной беленой целлюлозы.

Скриншот с видео «Пула первого»

Как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко знакомится с социально-экономическим развитием региона, результатами реализации инвестиционного проекта и работой нового предприятия.

«Сразу по прилете глава государства подробно интересовался схемой, по которой на предприятие поставляется древесное сырье, насколько его достаточно, — сообщает пресс-служба. — Президенту доложили, что потребности растут и есть необходимость в дополнительном железнодорожном транспорте».

Лукашенко дал на этот счет поручения: «Надо сделать так, чтобы проблема доставки балансовой древесины была решена в текущем году», — сказал он.

Он обратил внимание, что дополнительные поставки древесины на переработку на Светлогорский ЦКК дадут возможность более эффективно использовать лесные ресурсы страны, включая низкосортную древесину.

Как доложили Лукашенко, технология на предприятии позволяет из низкосортной древесины получать востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, это энергонезависимое производство.

«Это наше богатство. Надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия», — подчеркнул официальный белорусский лидер.

Завод беленой целлюлозы построен на базе Светлогорского ЦКК, первоначально с участием китайской стороны. В 2012 году активисты — противники строительства собрали более 10 тысяч подписей против открытия нового производства. В декабре 2017 года на заводе начались пусконаладочные работы, которые сопровождались выбросами в атмосферу «дурнопахнущих газов». В этой связи начали поступать жалобы от жителей Светлогорска и Якимовой Слободы на вонь, тошноту, плохое самочувствие.

Противники вредного производства направили десятки обращений в различные инстанции. Руководство Светлогорского ЦКК отрицало вредное воздействие «дурнопахнущих газов» на здоровье людей, но после давления общественности признало наличие в выбросах меркаптана.

Строительство завода сопровождалось неоднократными скандалами. Белорусская сторона признала, что китайцы использовали не соответствующий стандартам кабель, пуск завода несколько раз переносили.

В 2019 году контракт с китайской корпорацией САМСЕ, которая строила завод, был расторгнут, и белорусская сторона решила довести инвестиционный проект до конца самостоятельно.

В октябре Гомельское областное управление Госпромнадзора выдало заключение о соответствии вводимого в эксплуатацию завода беленой целлюлозы в Светлогорске утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, инспекторы обследовали оборудование, котлы, трубопроводы, лифты, системы газоснабжения и газопотребления.