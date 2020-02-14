Ученые Беларуси и Польши совместно будут защищать Беловежскую пущу

Совместный совет Национальной академии наук (НАН) Беларуси и Польской академии наук (ПАН) с 2020 года начнет координировать ряд проектов, направленных на защиту произрастающего на территории двух стран остатка реликтового леса — Беловежской пущи.

Фото с сайта zetgrodno.com

Решение о создании межакадемического совета по вопросам изменения климата и защиты Беловежской пущи было принято 21 августа 2019 года в Минске на встрече председателя НАН Владимира Гусакова и президента ПАН Ежи Душиньского.

Как сообщил БелаПАН главный специалист отдела международного сотрудничества польского научного ведомства Януш Ларек, что 14 октября члены совета приняли участие в совместном научном семинаре в Варшаве, который был посвящен сохранению биоразнообразия в Беловежской пуще, управлению водными ресурсами и их охране, а также сдерживанию распространения африканской чумы свиней (АЧС). Стоит отметить, что в НАН Беларуси об этом мероприятии ничего не сообщали.

По итогам семинара стороны договорились разработать научную основу трансграничной стратегии восстановления водного режима лесных и болотных мест обитания Беловежской пущи.

Также было решено подготовить совместные проекты по изучению режима и химического состава подземных вод в польской и белорусской частях пущи, а также их влияния на водно-болотные угодья, формирование водного стока и гидрохимического режима малых рек.

Члены совета договорились общими усилиями оказывать научную поддержку процессу создания комплексного плана по управлению Беловежской пущей, а также начать работу по созданию консорциума организаций для реализации проектов в рамках программы Евросоюза по науке и инновациям «Горизонт 2020» по сохранению биоразнообразия в пуще.

Кроме того, с учетом «значительного ущерба для экономики и естественного биоразнообразия, вызванного африканской чумой свиней», стороны условились «на регулярной основе обмениваться научной информацией, касающейся профилактики АЧС и сдерживания распространения этого инфекционного заболевания животных».

«Эти мероприятия и усилия будут координироваться советом в 2020 году и в последующие годы. Заседание совета планируется провести в этом году», — сообщил Ларек.