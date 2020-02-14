Лукашенко в ближайшие дни посетит Египет

В ближайшие дни президент Беларуси посетит с визитом Египет. Об этом Александр Лукашенко рассказал 14 февраля в Светлогорске, где принял участие в символическом пуске линии по производству сульфатной беленой целлюлозы на местном целлюлозно-картонном комбинате.

Лукашенко также пообщался с работниками завода, одним из которых оказался египтянин Феди Халиль, который уже около семи лет живет с семьей в Беларуси.

Лукашенко отметил, что через несколько дней будет на родине у этого работника.

«Мы тебя там вспомним. И даже президенту ас-Сиси об этом скажу. Обязательно про тебя расскажу», — сказал официальный лидер, сообщает его пресс-служба.

Предыдущий раз Лукашенко посещал Египет в январе 2017 года, а в июне 2019-го в Минск приезжал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.