Анархисты Емельянов и Комар признаны политзаключенными

Правозащитники признали анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара политзаключенными и требуют пересмотра приговора.

«Считаем необходимым требовать для Никиты Емельянова и Ивана Комара незамедлительного пересмотра приговора при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство и устранении перечисленных нарушений», — говорится в заявлении, опубликованном на правозащитном сайте spring96.org .

Заявление подписали семь правозащитных организаций: закрытый властями правозащитный центр «Весна», Белорусский хельсинкский комитет, Human Constanta, Белорусский документационный центр, «Правовая инициатива», «Индентичность и право», Lawtrend.

Организации напоминают, что признать политзаключенным можно лицо в том случае, если при наличии политических мотивов было нарушено право на справедливый суд, доказательства были сфальсифицированы или отсутствовал состав преступления, либо наказание неадекватно правонарушению.

В заявлении отмечается, что «суд не проверил должным образом» заявления Комара о принуждении к даче показаний, о жестоком обращении и угрозах пытками. Кроме того, не была дана должная оценка оперативно-розыскных мероприятий в отношении Емельянова, которые нарушили его право не свидетельствовать против себя и пользоваться помощью адвоката.

«В совокупности с иными нарушениями прав обвиняемых это свидетельствует о несправедливом судебном разбирательстве», — сообщают правозащитники.

Также юристы считают, что были основания назначить Емельянову и Комару наказание, не связанное с лишением свободы. В заявлении подчеркивается, что противоправное использование горючей смеси, повреждение имущества должно преследоваться по закону, но наказание за эти нарушения не должно быть чрезмерным.

«Все изложенное может свидетельствовать о непропорциональном наказании Никиты Емельянова и Ивана Комара в связи с их взглядами и убеждениями», — заявляют правозащитники.

Суд Советского района Минска 12 февраля приговорил анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара к семи годам лишения свободы в условиях усиленного режима за акции у Минского городского суда и столичного СИЗО № 1. Решение вынес судья Александр Якунчихин.

Их признали виновными по ч. 2 ст. 218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества), ч. 2 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) и ст. 341 (осквернение сооружений и порча имущества) Уголовного кодекса.

Анархистов обвинили в том, что 25 сентября 2019 года они бросили в здание Мингорсуда две лампочки с краской. Кроме того, им вменили в вину то, что ночью 13 октября они бросили емкость с зажигательной смесью в дверь СИЗО № 1 по улице Володарского (возгорания не произошло).

Повторный инцидент у СИЗО произошел ночью 20 октября, жидкость загорелась, в результате чего незначительно было повреждено покрытие двери. Представитель СИЗО оценила ущерб в 1 рубль 48 копеек, ущерб зданию суда оценивается в 143 рубля 22 копейки.

Никита Емельянов признал вину частично. Он не отрицал своего участия во всех трех акциях и заявил, что целью его действий было привлечение внимания к политическим заключенным в Беларуси, выражение несогласия с действующей системой и репрессиями за свободу мнений.

Комар вину не признал полностью. Ранее он заявил, что первоначальные показания давал под давлением сотрудников ГУБОПиК. Они якобы угрожали поместить Комара в камеру к заключенным с низким социальным статусом. В ИВС его якобы избил сокамерник и, угрожая изнасилованием, заставил написать явку с повинной.