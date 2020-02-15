Смертельное ДТП под Дятлово

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина, случилось в Дятловском районе накануне вечером.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла на 105-м километре трассы М-11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень.

Отмечается, что «Форд Гэлакси» сбил 52-летнего пешехода — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. По предварительной информации ДТП случилось в условиях встречного разъезда, а пешеход находился на полосе движения авто.

Ранее Naviny.by писали, что ночью в Минске 19-летний водитель на «Рено» врезался в столб — погиб несовершеннолетний пассажир.