Обращаясь к воинам-афганцам, Лукашенко назвал главную задачу страны

Сегодня во многих странах постсоветского пространства отмечается 31-я годовщина вывода контингента советских войск из Афганистана.

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Беларусь не является исключением. Более того, эта дата отмечается на государственном уровне.

Свое обращение воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов направил Александр Лукашенко.

Он отметил, что белорусы помнят и скорбят о земляках, которых забрала та война.

Президент также отметил мужество, стойкость, героизм и верность присяге тех, кто «честно выполнил свой воинский долг».

По словам Лукашенко, уроки афганской войны актуальны и сейчас: «Одной из главных задач для нашей молодой суверенной страны остается сохранение и укрепление независимости».