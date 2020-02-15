Обращаясь к воинам-афганцам, Лукашенко назвал главную задачу страны

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Сегодня во многих странах постсоветского пространства отмечается 31-я годовщина вывода контингента советских войск из Афганистана.

Фото из архива

Беларусь не является исключением. Более того, эта дата отмечается на государственном уровне.


Лукашенко: мы идем не просто по лезвию, не дай бог неверный шаг — потеряем всё

Свое обращение воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов направил Александр Лукашенко.

Он отметил, что белорусы помнят и скорбят о земляках, которых забрала та война.

Президент также отметил мужество, стойкость, героизм и верность присяге тех, кто «честно выполнил свой воинский долг».

По словам Лукашенко, уроки афганской войны актуальны и сейчас: «Одной из главных задач для нашей молодой суверенной страны остается сохранение и укрепление независимости».
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Тэги: воины-афганцы воины-интернационалисты Персона: Александр Лукашенко

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