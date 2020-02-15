На трубопроводе «Гомельтранснефть Дружба» авария: произошла утечка нефти

Инцидент случился накануне днем на участке магистрали «Мозырь-Брест» ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

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Как сообщает МЧС, утечка нефти произошла вблизи деревни Большие Зимовичи (Мозырский рйон).

По данным спасателей площадь разлива нефти на поверхности составила 0,5 кв. м (15 литров). Для отсечения дефектного участка перерыв в перекачке нефти составил 31 минуту.

«Для ликвидации обнаруженного порыва нитки нефтепровода, сбора нефти и удаления загрязненного грунта на месте инцидента работали шесть единиц техники и 12 человек», — отметили на предприятии.

В 19:45 работа поврежденной нитки нефтепровода восстановлена.