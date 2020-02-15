Китайские медики спасли жизнь младенцу, у которого был вирус Covid-2019

На фоне ежедневных сводок об умерших от нового коронавируса Covid-2019, новости о вылечившихся выглядят настоящим позитивом.

Как сообщается в популярной китайской соцсети weibo.com , медики смогли спасти жизнь двухмесячной девочке, которую удалось вылечить от смертоносного вируса.

По данным врачей она стала самой юной пациенткой, которой удалось помочь.

Всего, как отмечает Госкомитет по здравоохранению, заболело 67101 человек, из которых 1526 скончались и 8348 вылечились.

6 февраля сообщалось, что в Китае умер доктор Ли Вэньлян, который в конце прошлого года одним из первых забил тревогу, сообщив коллегам о надвигающейся беде.

В ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус CОVID-19, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался.

В Беларусь с каникул вернулись уже 174 китайских студента, все они размещены на 14-дневный срок в двух санаторно-оздоровительных учреждениях — в спортивно-оздоровительном центре «Бригантина» БГУ и Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.