Китайские медики спасли жизнь младенцу, у которого был вирус Covid-2019
На фоне ежедневных сводок об умерших от нового коронавируса Covid-2019, новости о вылечившихся выглядят настоящим позитивом.
Как сообщается в популярной китайской соцсети
По данным врачей она стала самой юной пациенткой, которой удалось помочь.
Всего, как отмечает Госкомитет по здравоохранению, заболело 67101 человек, из которых 1526 скончались и 8348 вылечились.
6 февраля сообщалось, что в Китае умер доктор Ли Вэньлян, который в конце прошлого года одним из первых забил тревогу, сообщив коллегам о надвигающейся беде.
В ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус CОVID-19, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался.
В Беларусь с каникул вернулись уже 174 китайских студента, все они размещены на 14-дневный срок в двух санаторно-оздоровительных учреждениях — в спортивно-оздоровительном центре «Бригантина» БГУ и Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.