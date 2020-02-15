Макей: переговоры о компенсации ущерба из-за «грязной нефти» идут трудно
Белорусская сторона констатирует трудности в переговорах с российскими коллегами по вопросу «грязной нефти».
«Никакой компенсации нет, переговоры ведутся, причем с таким огромным трудом, — заявил
Глава внешнеполитического ведомства с сожалением отметил, что пока вопрос не закрыт.
Александр Лукашенко 11 мая заявил, что из-за поставок некачественной российской нефти Беларусь потеряла «огромные деньги», измеряемые сотнями миллионов долларов. Однако министр энергетики РФ Александр Новак 15 мая сообщил журналистам, что, по его личной оценке, общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» не превысит 100 млн долларов.