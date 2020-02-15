Макей: переговоры о компенсации ущерба из-за «грязной нефти» идут трудно

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Белорусская сторона констатирует трудности в переговорах с российскими коллегами по вопросу «грязной нефти».

Фото pixabay.com

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«Никакой компенсации нет, переговоры ведутся, причем с таким огромным трудом, — заявил «Известиям» министр иностранных дел Владимир Макей. — Мы со своей стороны надеемся, что рано или поздно — желательно, чтобы это произошло как можно скорее — вся эта история благополучно завершится».

Глава внешнеполитического ведомства с сожалением отметил, что пока вопрос не закрыт.

Александр Лукашенко 11 мая заявил, что из-за поставок некачественной российской нефти Беларусь потеряла «огромные деньги», измеряемые сотнями миллионов долларов. Однако министр энергетики РФ Александр Новак 15 мая сообщил журналистам, что, по его личной оценке, общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» не превысит 100 млн долларов.

 

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: поставки нефти компенсация ущерба Персона: Владимир Макей

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