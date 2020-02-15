«Дирижер находится в Кремле: Беларуси надо задуматься, чего стоит сыр в мышеловке»

В литовском парламенте 15 февраля проходит международная встреча против запуска Островецкой АЭС.

Как сообщает общественная кампания в защиту независимости Беларуси «Свежий ветер» — Канстытуцыя.бел, бывший президент Литовской Республики профессор Витаутас Ландсбергис выступил с резким заявлением об отсутствии экономической составляющей в проекте белоруской атомной электростанции.

По его словам Островецкая АЭС — это «полностью политический проект, ни о какой экономике речи нет».

«Сателлит здесь выполнят только дополнительную функцию, дирижер находится в Кремле. Наши соседи с Востока хотели бы зажечь еще большую лампочку Ильича — и им плевать на всех. Пусть Беларусь задумается, чего стоит сыр в мышеловке», — приводит кампания слова бывшего президента Литвы.

Он также отметил, что пуск БелАЭС — это последний перекресток для Беларуси — остаться независимой или раствориться в России.

«Она была запланирована как способ поглотить Беларусь и как способ угрожать Западу. Кажется, и Лукашенко хочет, чтоб Беларусь осталась. Так давайте сопротивляться, Литва поддержит. Он должен понимать, что выиграть в этом Островецком покере невозможно. Никаких сомнений по поводу соседа с Востока нет. Так лучше перетасовать карты и раздать их заново», — констатировал Ландсбергис.

Политик добавил, что защищаясь от строительства БелАЭС, Литва тем самым защищает независимость Беларуси.