В Беларусь с Запада пришло тепло
В воскресенье территория страны будет находиться под влиянием теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь в северо-западных районах (дождь).
Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами по северной половине республики сильный порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +7..+9°C;
- Витебск +2..+4°C;
- Гомель +3..+5°C;
- Гродно +6..+8°C;
- Могилев +2..+4°C;
- Минск +3..+5°C.