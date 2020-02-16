В Беларусь с Запада пришло тепло

В воскресенье территория страны будет находиться под влиянием теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с Западной Европы.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь в северо-западных районах (дождь).

Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами по северной половине республики сильный порывистый. Температура воздуха в регионах: