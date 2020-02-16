Социал-демократы обвинили власти в провале модернизации

Белорусская экономическая модель из года в год показывает свою неэффективность и бесперспективность, говорится в докладе ЦК БСДП (Грамада), который подготовил председатель партии Игорь Борисов к ХХ съезду в Минске.

Некоторые тезисы документа Борисов представил делегатам отчетно-выборного съезда.

«Провалена так называемая модернизация, которая обошлась стране в 50 миллиардов долларов. В силу своей экономической несостоятельности страна отказалась от реструктуризации промышленных предприятий, стоимость которых была оценена экспертами в 100 миллиардов долларов. 25% государственных предприятий и организаций являются убыточными, что якорем тянет нашу экономику на дно, однако, желая контролировать людей, власть не отказывается от поддержки этих предприятий», — говорится в докладе.

Автор доклада подчеркивает, что «белорусское экономическое чудо» заключалось в том, что страна получала четверть бюджета за счет перепродажи российской нефти, которую приобретала дешевле рыночной цены.

«Когда обвалились мировые цены на нефть, это сильно задело и Беларусь, так как около 35% ее экономики было завязано на продаже сырья, наибольшая прибыль и процент которого приходился на российскую нефть. Такой высокий процент выживания за счет сырья, а не технологических продуктов, свидетельствует о технологической отсталости страны», — заявляет БСДП (Грамада).

Отмечается, что цена на нефть для Беларуси является «коротким поводком», на котором Кремль держит белорусскую власть.

«Сотрудничество с любой страной должно происходить на рыночных условиях, а это уже постсоветское, постколониальное мышление, избавиться от которого эта власть не в состоянии. Чем раньше мы перейдем на рыночные отношения с Россией, тем быстрее оздоровится белорусская экономика, тем больше общество будет избавляться от колониального мышления», — говорится в докладе.

По мнению автора доклада, государство могло бы закрыть неэффективные предприятия и выплачивать попавшим под сокращение минимальные зарплаты.

«Экономисты уже подсчитали, что вместо поддержки убыточных предприятий государство может выплачивать ежемесячно каждому сокращенному работнику в качестве пособия по безработице минимальную зарплату, и это будет эквивалентной нагрузкой на бюджет, однако в таком случае без работы останутся "красные директора" и идеологи, которые благодаря господдержке делают то, что в народе называют "пилить бюджет"», — говорится в докладе ЦК БСДП (Грамада).