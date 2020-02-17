«На самом деле апостол Лука — это не имя, а недописанная фамилия». Могилевская команда вышла в 1/4 финала высшей лиги КВН

/ Общество
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Прошла первая официальная игра сезона-2020 в высшей лиге Международного союза КВН.

Команды сыграли три конкурса: приветствие, ситуация, музыкальный фристайл.

Белорусское движение Клуба веселых и находчивых представляла команда из Могилева «Доктор Хаусс».

Вот некоторые их шутки, которые приводит официальный сайт МС

***

— Я приехал замутить с россиянкой.

— Ты что! С россиянкой нельзя! Все россиянки знают — белорусы братья!

***

Физрук не смог залезть на канат (над ним смеются ученики):

— Чо ржете! Будто вы по специальности работать будете!

***

Объявление результатов выборов президента Белоруссии (Паша объявляет с конвертом):

- И президентом становится Александр Григорьевич Лукашенко! (к нему выходят, говорят что-то на ухо). Ой! (рвет конверт). Александр Григорьевич Лукашенко!

***

Мужик купил диплом в переходе и пришел устраиваться на работу (открывает диплом, тот звучит как музыкальная открытка).

***

Белорусы переписывают историю:

— На самом деле апостол Лука — это не имя! А недописанная фамилия!

***

У нас нет декораций!

А это чьи?

А это общие!

А мы в Белоруссии вообще не против, чтобы у нас с Россией было все общее...

Итог игры:

  1. «Юра» (Москва) — 14.6;
  2. Сборная Татнефти (Альметьевск) — 14.2;
  3. «Доктор Хаусс» (Могилев) — 13.8;
  4. «Буряты» (Иркутск-Улан-Удэ) — 13.4.

В четвертьфинал вышли первые три команды.
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Тэги: КВН

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