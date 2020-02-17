«На самом деле апостол Лука — это не имя, а недописанная фамилия». Могилевская команда вышла в 1/4 финала высшей лиги КВН

Вот некоторые их шутки, которые приводит официальный сайт МС *** — Я приехал замутить с россиянкой. — Ты что! С россиянкой нельзя! Все россиянки знают — белорусы братья! *** Физрук не смог залезть на канат (над ним смеются ученики): — Чо ржете! Будто вы по специальности работать будете! *** Объявление результатов выборов президента Белоруссии (Паша объявляет с конвертом): - И президентом становится Александр Григорьевич Лукашенко! (к нему выходят, говорят что-то на ухо). Ой! (рвет конверт). Александр Григорьевич Лукашенко! *** Мужик купил диплом в переходе и пришел устраиваться на работу (открывает диплом, тот звучит как музыкальная открытка). *** Белорусы переписывают историю: — На самом деле апостол Лука — это не имя! А недописанная фамилия! *** — У нас нет декораций!



— А это чьи?



— А это общие!



— А мы в Белоруссии вообще не против, чтобы у нас с Россией было все общее...