«На самом деле апостол Лука — это не имя, а недописанная фамилия». Могилевская команда вышла в 1/4 финала высшей лиги КВН
Прошла первая официальная игра сезона-2020 в высшей лиге Международного союза КВН.
Команды сыграли три конкурса: приветствие, ситуация, музыкальный фристайл.
Белорусское движение Клуба веселых и находчивых представляла команда из Могилева «Доктор Хаусс».
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Вот некоторые их шутки, которые приводит официальный сайт МС
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— Я приехал замутить с россиянкой.
— Ты что! С россиянкой нельзя! Все россиянки знают — белорусы братья!
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Физрук не смог залезть на канат (над ним смеются ученики):
— Чо ржете! Будто вы по специальности работать будете!
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Объявление результатов выборов президента Белоруссии (Паша объявляет с конвертом):
- И президентом становится Александр Григорьевич Лукашенко! (к нему выходят, говорят что-то на ухо). Ой! (рвет конверт). Александр Григорьевич Лукашенко!
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Мужик купил диплом в переходе и пришел устраиваться на работу (открывает диплом, тот звучит как музыкальная открытка).
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Белорусы переписывают историю:
— На самом деле апостол Лука — это не имя! А недописанная фамилия!
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— У нас нет декораций!
Итог игры:
- «Юра» (Москва) — 14.6;
- Сборная Татнефти (Альметьевск) — 14.2;
- «Доктор Хаусс» (Могилев) — 13.8;
- «Буряты» (Иркутск-Улан-Удэ) — 13.4.
В четвертьфинал вышли первые три команды.