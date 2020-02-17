В Минске впервые в Беларуси проходит выставка работа Лазаря Хидекеля

К 100-летию витебского творческого объединения УНОВИС в Национальном художественном музее Республики Беларусь открылась выставка Лазаря Хидекеля.

Это первая в истории Беларуси персональная выставка выдающегося художника супрематиста, который в своих ранних работах предвосхитил минимал-арт и вошел в историю как первый в мире супрематический архитектор, новатор, автор первого экологического архитектурного манифеста, один из создателей объединения УНОВИС.

Экспозиция проходит в рамках проекта #UNOVIS100, который совместно реализуют Центр белорусско-еврейского культурного наследия, Музей истории Витебского народного художественного училища и компания А1.

«100-летие творческого объединения УНОВИС, основанного в Витебске учениками и педагогами местного художественного училища, — одно из важнейших событий в культурной сфере страны в 2020 году. В Беларуси этой дате будет посвящено множество проектов, но самым масштабным станет #UNOVIS100. Благодаря этой инициативе мы начинаем юбилейный год с первой в истории нашей страны выставки Лазаря Хидекеля и являемся свидетелями уникального события — встречаем на исторической родине семьи легендарных художников, основавших УНОВИС», — отметил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

На открытие выставки в Минск приехала семья Лазаря Хидекеля: сын — известный архитектор и дизайнер Марк Хидекель с супругой — доктором искусствоведения Региной Хидекель и сыном Романом Хидекелем, архитектором-урбанистом, а также внучатые племянники Казимира Малевича Ивона Малевич и правнучка Лазаря Лисицкого Валерия Лисицкая.

Семья Лазаря Хидекеля лично приняла участие в организации экспозции и предоставила около сотни оригинальных рисунков и документов из личного архива. На выставке можно увидеть ранние супрематические композиции, проекты беспрецедентно опережающих время городов будущего: летающих городов, города-сада, космических станций и поселений, легендарный журнал «АЭРО» — первый архитектурный экологический манифест.

«Наследие уновисцев разбросано по разным странам мира. Любой музей или частный коллекционер гордится своими экспонатами, под которыми стоят имена Казимира Малевича, Эль Лисицкого и других художников «витебского ренессанса». Лазарь Хидекель, безусловно, один из них, и возвращение его работ на родину — историческое событие», — подчеркнул генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов.

Выставка «Нас поймут через 100 лет. Лазарь Хидекель» продлится по 15 апреля.