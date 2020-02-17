Водитель «Ниссана» погиб в ДТП, пытаясь скрыться от милиции

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Минском районе.

По информации МВД, авария произошла в минувшую субботу вечером.

Как отмечается, в поселке Колодищи сотрудниками группы задержания Департамента охраны был «Ниссан», который очень странно ехал впереди — вилял и выскакивал на встречку.

Предположив, что водитель нетрезв, сотрудники предприняли попытку задержать его.

Скрываясь, водитель на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в дерево.

Полученные в результате удара травмы оказались несовместимыми с жизнью — водитель скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Дятловском районе на 105-м километре трассы М-11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень «Форд Гэлакси» сбил 52-летнего пешехода, от полученных травм он скончался.