Одноразовую посуду из пластика запретят в Беларуси с 2021 года
Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.
«На первоначальном этапе исключат пластиковые стаканчики, тарелки, палочки для размешивания напитков и контейнеры для хранения еды. Затем поэтапно введут запрет и на другой неперерабатываемый пластик. Уже есть чем его заменить», — цитирует чиновника агентство
Некоторые предприятия концерна «Беллесбумпром» полностью готовы к выпуску бумажных пакетов и мешков, лотков для яиц из картона. Свои услуги по переходу с пластика на экологичную упаковку предлагают и некоторые коммерческие структуры.
|В Беларуси ежегодно образуется 280 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, из которых 140 тысяч составляют отходы пластика. В 2019 году собрали 97 тыс. т пластикового мусора, что составляет 35 % от всего объема отходов, остальные 65 % захоронены на полигонах.