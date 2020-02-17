Одноразовую посуду из пластика запретят в Беларуси с 2021 года

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Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.


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«На первоначальном этапе исключат пластиковые стаканчики, тарелки, палочки для размешивания напитков и контейнеры для хранения еды. Затем поэтапно введут запрет и на другой неперерабатываемый пластик. Уже есть чем его заменить», — цитирует чиновника агентство «Минск-Новости».

Некоторые предприятия концерна «Беллесбумпром» полностью готовы к выпуску бумажных пакетов и мешков, лотков для яиц из картона. Свои услуги по переходу с пластика на экологичную упаковку предлагают и некоторые коммерческие структуры.

В Беларуси ежегодно образуется 280 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, из которых 140 тысяч составляют отходы пластика. В 2019 году собрали 97 тыс. т пластикового мусора, что составляет 35 % от всего объема отходов, остальные 65 % захоронены на полигонах.

 
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Тэги: борьба с пластиком пластиковая посуда экология Персона: Александр Корбут

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