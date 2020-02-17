Одноразовую посуду из пластика запретят в Беларуси с 2021 года

Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

«На первоначальном этапе исключат пластиковые стаканчики, тарелки, палочки для размешивания напитков и контейнеры для хранения еды. Затем поэтапно введут запрет и на другой неперерабатываемый пластик. Уже есть чем его заменить», — цитирует чиновника агентство «Минск-Новости» .

Некоторые предприятия концерна «Беллесбумпром» полностью готовы к выпуску бумажных пакетов и мешков, лотков для яиц из картона. Свои услуги по переходу с пластика на экологичную упаковку предлагают и некоторые коммерческие структуры.