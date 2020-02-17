Мусоросжигательный завод построят под Минском до 2023 года

Мощность завода запланирована в 500 тысяч тонн отходов в год, из которых будут получать электрическую и тепловую энергию.

«В будущем такие предприятия появятся и в других регионах Беларуси. В Евросоюзе от мусоросжигания тоже не отказываются. В маленькой Швейцарии работают 28 подобных заводов, в Швеции более 99% мусора перерабатывается либо сжигается. Экологически такой процесс вреден не более, чем те же полигоны, ведь при разложении мусор тоже выделяет газы», — отметил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, передает агентство «Минск-Новости» .

До 2030 года в Беларуси планируется построить 30 полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов. При этом все мини-полигоны, действующие сейчас в стране, будут закрыты». Под Минском строительства полигонов не предвидится.