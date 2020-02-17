Названы дата и маршрут Минского полумарафона-2020

Минский полумарафон пройдет в этом году 13 сентября по новому маршруту. Как и раньше, бегунам предложат на выбор три дистанции, а всего на трассе планируют собрать 42 000 человек.

Лимит бегунов увеличен на 2000 в сравнении с прошлогодним соревнованием. Тем самым это будет самый массовый забег в истории Беларуси. В зависимости от подготовки и желания можно будет пробежать 5,5, 10,55 или 21,1 км.

Вступительные взносы стартуют с 13 рублей — во столько обойдется ранняя (до 10 мая) регистрация на маршрут в 5,5 км. Бесплатно пробежать смогут школьники, студенты, пенсионеры, ликвидаторы ЧАЭС и люди с ограниченными возможностями. Максимальная сумма составит 100 рублей, и то если записаться на дистанцию 21,097 км за день до забега.

В набор участника входят фирменная майка, номера с электронным чипом и сувениры от спонсоров.

Первые три места на каждой дистанции будут денежными. Призовой фонд сформируют не из взносов участников, а за счет средств Банка Дабрабыт — платинового партнера полумарафона.

«Призовые уже сформированы и будут выплачены победителям и призерам. Во многом они определяют интерес к соревнованию со стороны известных атлетов из других стран и, соответственно, влияют на международный престиж забега. Но для нас не менее важно, что Минский полумарафон вносит огромный вклад в популяризацию массового спорта и здорового образа жизни. Он вдохновляет тысячи людей изменить что-то к лучшему в себе», — пояснил председатель правления Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд.

Маршрут основного забега на 21,1 км стартует на улице Ленина, после чего свернет на проспект Независимости и сделает круг под мостом между зданиями БГУ и Педуниверситета.

Затем участники пробегут вдоль улицы Карла Маркса, вернутся на проспект у Купаловского театра, доберутся до площади Победы, с которой попадут на улицу Коммунистическую и пронесутся по дорогам рядом с рекой Свислочь.

После Сторожевской улицы колонна свернет налево и попадет на проспект Победителей. По нему полумарафонцы доберутся до «Минск-Арены», оббегут её и устремятся назад.

По традиции завершится забег у Дворца спорта.