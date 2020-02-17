Министр спорта пригрозил лишить господдержки три ведущих футбольных клуба
Сергей Ковальчук заявил, что клубы, которые не отпустят игроков в сборную Беларуси на товарищеские матчи с командами Узбекистана и Болгарии, лишатся государственной поддержки.
Об этом информирует
Ранее брестское «Динамо», БАТЭ и солигорский «Шахтер» отказались отпускать своих футболистов в расположение сборной Беларуси, так как сбор национальной команды должен состояться в даты, не регламентируемые ФИФА.
Окончательный состав сборной Беларуси на февральский сбор, который продлится с 19 по 27 февраля, будет определен в ближайшее время.