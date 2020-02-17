На территории бывшего витебского военного аэродрома будут делать мебель для IKEA
Предприятие «ВМГ ВудАрт» построит в СЭЗ «Витебск» крупный деревообрабатывающий комплекс за примерно 200 млн долларов.
«Это будет мебель из массива: стулья и столы. Основной покупатель уже определен — известная во всем мире компания IKEA. Она же помогает нам в финансировании этого проекта. Рассчитываем, что в следующем году уже появится первая продукция из этого проекта», — рассказал
В Свободной экономической зоне «Витебск» зарегистрировано 50 предприятий из 14 стран.