На территории бывшего витебского военного аэродрома будут делать мебель для IKEA

/ Экономика
Просмотров: 79

Предприятие «ВМГ ВудАрт» построит в СЭЗ «Витебск» крупный деревообрабатывающий комплекс за примерно 200 млн долларов.

Источник: «Витебские вести»

«Это будет мебель из массива: стулья и столы. Основной покупатель уже определен — известная во всем мире компания IKEA. Она же помогает нам в финансировании этого проекта. Рассчитываем, что в следующем году уже появится первая продукция из этого проекта», — рассказал ОНТ заместитель директора ООО «ВМГ ВудАрт» Дмитрий Голубев.

В Свободной экономической зоне «Витебск» зарегистрировано 50 предприятий из 14 стран.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: СЭЗ Витебск ВМГ ВудАрт IKEA Персона: Дмитрий Голубев Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

Основатель IKEA советует начинать бизнес с жареных кур

Основатель IKEA советует начинать бизнес с жареных кур

ИКЕА в Беларуси с распростертыми объятиями не ждут

ИКЕА в Беларуси с распростертыми объятиями не ждут