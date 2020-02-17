Журналиста Чуденцова этапировали в Минск

Против Владимира Чуденцова расследуется два уголовных дела — за наркотики и сексуальные действия с несовершеннолетними.

«Более подробную информацию буду знать в течение нескольких дней», — сказал адвокат Александр Галиев, передает svaboda.org .

Чуденцова задержали 21 ноября 2019 года, когда он ехал в Польшу. Сообщалось, что при нем нашли наркотические вещества. Через какое-то время после задержания на Чуденцова завели дело за сексуальные действия с несовершеннолетними. Поводом стала публикация в «Нашей Ниве».